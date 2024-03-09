Великобритания может помочь Германии с поставками дальнобойных ракет Украине

Лондон готов помочь Германии в вопросе осуществления поставок дальнобойных ракет Taurus Украине, об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Журналист спросил главу МИДа, может ли Британия согласиться на "круговой обмен", при котором Лондон увеличит поставки Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow в обмен на передачу Великобритании Taurus. Кэмерон ответил, что Соединенное Королевство готово рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта, но раскрывать подробностей он не будет.

Глава британского МИДа также прокомментировал аргумент канцлера Германии Олафа Шольца против отправки Taurus Украине, который заключается в нежелании эскалации. Кэмерон заявил, что Германия может ввести ограничения на использование поставляемого оружия, как это сделала Великобритания с поставками Storm Shadow. Он отметил, что доверяет Украине в том, что она будет соблюдать ограничения по использованию ракет.

Между тем, перехваченная и опубликованная 38-минутная дискуссия между главой Люфтваффе и старшими офицерами об отправке на Украину крылатых ракет Taurus доказывает, что в НАТО подумывают развязать масштабную войну, об этом пишет в британском издании The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс. А отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя запись разговора немецких офицеров, отметил, что атака на Крымский мост ракетами Taurus станет прямым актом войны против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. По его словам, у него нет никаких ограничений в вопросе поддержки украинского режима.