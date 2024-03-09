09 Марта 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба ОНФ Челябинской области

Южноуральский "дом на выгребной яме" снова затопило - жильцы могут провалиться в подвал

В "Общероссийском народном фронте" заявили об имитации бурной деятельности со стороны УК "Копижилбыт" и МУП КСВВ в Копейске.

После того как о затопленном подвале на улице Карла Маркса, 20 и нашествии насекомых стало известно Народному фронту, а ранее история еще и попала на "Прямую линию" с Владимиром Путиным, к старому дому проявили небывалое внимание: пригнали технику, рабочих, развернули масштабную деятельность. Вот только полноценным ремонтом и прочисткой коммуникаций, очевидно, заниматься не стали.

В итоге после нескольких недель в относительной чистоте случился новый потоп. Как говорят жители, из-за постоянных затоплений деревянные полы практически сгнили и на первых этажах люди рискуют провалиться в подвал. ОНФ снова решил обратиться в прокуратуру, так как дому нужен полноценный ремонт и прочистка колодцев, а люди устали дышать канализацией и соседствовать с полчищем комаров.

Дом на выгребной яме(2024)|Фото: пресс-служба ОНФ Челябинской области

Ранее жители Копейска пожаловались президенту на собственный дом, который стоит на выгребной яме – в подвале течет канализация, а в помещениях присутствует пар и жуткий запах. В "сталинке" 1957 года постройки имеются плесень и насекомые. Со слов жителей, УК "Копижилбыт" якобы давно не обслуживает здание, а местный МУП КСВВ не торопится устранять засор. Поэтому подвал, в котором, предположительно, может находиться бомбоубежище, годами топит канализацией. Люди страдают от сырости и едкого запаха. Жильцы попросили о помощи Владимира Путина, а общественники – прокуратуру, чтобы в доме были надлежащие условия для проживания.

Теги: дом на выгребной яме, потоп, ОНФ


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