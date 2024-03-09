09 Марта 2024
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Образование Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские школы получат почти 300 млн на оборудование для учебы по БПЛА

285 млн руб. из федерального и областного бюджетов выделят в этом году на оснащение свердловских школ оборудованием для конструирования беспилотников. Ранее Средний Урал вошел в число 30 пилотных регионов России, которые в 2024 году получат необходимое финансирование.

Обучение по соответствующему допобразованию начнется в 17 свердловских школах, которые находятся в Екатеринбурге, Новоуральске, Ревде, Красноуфимске, Березовском, Серове. Новое направление предусматривает разработку, производству и эксплуатацию беспилотных авиасистем. Центром практической подготовки определен Уральский техникум "Рифей", на базе которого будет выстроена работа со школами, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее мы сообщали, что Свердловская и Челябинская области стали единственными регионами в УрФО, где школьников и студентов колледжей будут обучать работе с беспилотниками. В 2024 году субъектам выделят необходимое оборудование, благодаря которому подрастающее поколение научится не только эксплуатировать беспилотные авиационные системы, но и разрабатывать и производить их. Подготовить кадры для работы с беспилотниками поручил Владимир Путин.

БПЛА широко используются в различных сферах жизни: в сельском хозяйстве, мониторинге лесных массивов в пожароопасный период, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики.

Теги: беспилотник, конструирование


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