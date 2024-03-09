СМИ: Залужного признали непригодным к военной службе

Уволенного в начале февраля бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного заставили пройти медкомиссию, которая признала его непригодным к военной службе. Об этом пишет киевское издание "Зеркало недели".

Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский назначил Залужного послом в Британии. Об этом варианте украинские телеграм-каналы писали еще несколько месяцев назад как о "почетной ссылке". Залужный стал политически опасен для Зеленского из-за своего высокого рейтинга и низкого антирейтинга. Также он имел свое видение на стратегию и тактику боевых действий, отличное от офиса Зеленского. Так, он призывал вывести войска из Авдеевки, ранее - из Артемовска.

Как считает киевский политолог Константин Бондаренко, отправка Залужного в Британию - это как ссылка Наполеона на остров Святой Елены. Это "идеальный способ избавиться от потенциально опасного политического оппонента".

Ранее ходили слухи, что на Залужного собран компромат и его могут даже арестовать, если он не согласится на предложенные ему условия "почетной капитуляции".

В партии Петра Порошенко "Евросолидарность" тоже заявили о ссылке Залужного из страха перед ним. Об этом сказал депутат Рады Владимир Арьев.

"Эта история – о политике и о технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии", - написал Арьев.

При этом российский политолог Павел Рыжевский считает, что в одиночку Зеленский не смог бы принять такое решение.

"Это некие смотрины Залужного на позиции будущего вероятного хозяина Украины. <...> Он будет показывать себя во всей красе, а они смотреть, шлифовать, дорабатывать его", – рассказал он.