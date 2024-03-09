09 Марта 2024
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Экономика За рубежом
Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Bloomberg: Россия подарила Мали 20 млн литров дизельного топлива

Россия оказала Мали (государство в Западной Африке) безвозмездную помощь в виде поставки 20 миллионов литров дизельного топлива перед наступлением Рамадана, который начинается 2 апреля. Об этом, как пишет Bloomberg, сообщил главный исполнительный директор малийской энергетической компании EDM Абдулай Джибриль Диалло.

Согласно его словам, эти поставки помогут обеспечить освещение в стране во время Рамадана. В общей сложности Мали удалось достать до 42 миллионов литров дизельного топлива на ближайшие недели. Диалло отметил, что этот объем будет использован в течение месяца Рамадана, который начинается через несколько дней, чтобы избежать перебоев в электроснабжении в период повышенного спроса.

Продолжительность перебоев в электроснабжении в Мали увеличилась до 19 часов в сутки в 2024 году, так как государственная энергетическая компания Energy du Mali SA больше не может получать новые кредиты для закупки топлива из-за невыплаченных долгов. В прошлом году во время сезона засухи в Мали ежедневно отключали электричество на десять часов.

Ранее стало известно, что начиная с 1 марта и до 31 августа в России веден запрет на экспорт бензина. Помимо этого, увеличиваются нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

Теги: дизель, Рамадан, Мали


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