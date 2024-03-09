В Конгрессе США разрабатывают пакет помощи Украине, включающий российские активы

В пакет помощи Украине могут войти кредиты и российские активы. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон и представители ряда комитетов разрабатывают собственный законопроект об этом, пишет NBC News.

План пока находится на предварительной стадии и далек от завершения, утверждает телеканал. Но поддерживающие Украину конгрессмены готовятся принять помощь как можно скорее, так как иначе ожидание отодвинет решение на апрель из-за запланированного перерыва в работе Конгресса. Часть невоенной помощи предлагается рассматривать как заем.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина должна платить за часть боеприпасов самостоятельно. Так он прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз передал Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона.