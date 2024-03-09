09 Марта 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

Полянский: РФ имеет доказательства того, что советники НАТО координируют удары ВСУ

У РФ теперь есть доказательства того, что советники НАТО непосредственно находятся на Украине и координируют удары ВСУ, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что этот факт теперь официально подтвержден благодаря утекшей записи разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост.

"Подтвердилось то, о чем мы давно говорили — каждое использование западного дальнобойного оружия против мирного населения делает его поставщиков соучастниками этих нарушающих международное гуманитарное право преступлений Зеленского и его клики", — сказал Полянский.

Он также высказал сожаление, что обычно активная представитель Германии при ООН в этот раз отсутствовала на заседании и немецкая сторона никак не прокомментировала в ООН содержание разговора офицеров Бундесвера.

Запись разговора ранее опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

При этом один из офицеров упоминал планировавшуюся поездку на Украину 21 февраля, чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что утечка разговора офицеров произошла из-за того, что один из участников беседы подключился к разговору по незащищенной линии, а не из-за того, что система была взломана.

Теги: НАТО, ВСУ, Полянский


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