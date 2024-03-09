Волонтеры астраханского фонда Добро30 передали медикам в зону СВО очередную партию оборудования

Волонтеры благотворительного фонда Добро30 совершили двадцать седьмую поездку в зону СВО и передали медицинскому взводу дизельную подстанцию, операторам БПЛА ноутбук для работы, три квадрокоптера и две тонны гуманитарного груза.

Доставили дорогостоящее оборудование на передовую автоволонтеры фонда Талгат Кусаманов и Заур Сабитов.

Добровольцы навестили астраханских бойцов в пяти подразделениях, несущих службу в Донецком и Запорожском направлениях.

«Генератор, квадрокоптеры, ноутбук, автозапчасти приобрели благодаря неравнодушным астраханцам, жителям сел, предпринимателям, организациям и штабу по вопросам гуманитарного груза», - сообщает организатор фонда Иляна Шашина.

Кроме того, была передана гуманитарная помощь от агентства по делам молодежи Астраханской области в рамках акции «Все для победы».