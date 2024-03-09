09 Марта 2024
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Общество За рубежом
Фото: Reuters/Kyle Grillot

Илон Маск хочет создать альтернативу платформе YouTube

Социальная сеть Х (бывшая Twitter), которая принадлежит американцу Илону Маску, создаст приложение для телевизоров со Smart TV. Оно должно стать конкурентом YouTube, утверждает источник Fortune. Запустить проект хотят уже на следующей неделе. Интерфейс приложения будет напоминать видеохостинг YouTube, новый продукт тоже можно будет встраивать в "умные" телевизоры. Отмечается, что Маск планирует приучить своих пользователей к просмотру длинных роликов на большом экране и заинтересовать рекламодателей.

Ранее Илон Маск назвал запредельным уровнем цензуры в YouTube. Это связано с попыткой запретить публикацию интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. Карлсон же сообщал, что сам Маск обещал не блокировать интервью с российским лидером, когда его опубликуют в соцсети X. Число просмотров видео там превысило 196 млн.

В России в это время не утихают дискуссии о возможной блокировке видеохостинга YouTube. Недавно замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин признал, что блокировка до сих пор не состоялась, поскольку это технологически сложно реализуемая задача. Также Горелкин сказал, что перед блокировкой YouTube в РФ в стране по меньшей мере должна появиться достойная альтернатива. Как об альтернативе уже давно пытается заявить о себе RuTube, но сделать это так и не получается. Одной из существенных проблем, по мнению авторов каналов, является долгая и малопонятная процедура модерации роликов, особенно если они касаются политических тем.

При этом 27 февраля в России произошел массовый сбой в работе приложений и соцсетей, который затронул YouTube, Telegram, "ВКонтакте" и другие сервисы. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов связал сбои с действиями российских спецслужб перед мартовскими президентскими выборами. По его словам, в процессе проверок, которые, как правило, идут через стресс-тесты, ищутся уязвимости.

Теги: Илон Маск, YouTube


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