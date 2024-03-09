09 Марта 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Россиян без объяснения причин сняли с рейса Turkish Airlines

С рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Буэнос-Айрес сняли не менее 10 россиян. Причины на данный момент им не объяснили, пишет издание Baza.

По словам одной из пассажирок, им отказали в посадке после того, как увидели российский паспорт. Затем на сайте Turkish Airlines появилась информация, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки.

По словам женщины, все условия у них были соблюдены. Она также отметила, что с мужем потратила на поездку более пяти тысяч долларов.

Ранее представитель Turkish Airlines объяснил российским туристам, что у направляющихся в Аргентину граждан РФ обязательно должен быть обратный билет. Более того, он должен находиться в одном бронировании.

"Таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров и, по всей видимости, реагирует на новые требования миграционных властей в регионе", — пишет источник.

Российский политолог Сергей Марков также напоминает, что банки тоже так боятся американских санкций, что российские турагентства не могут платить через турецкие банки деньги турецким турагентствам за раннее бронирование на лето.

"Стамбул сейчас является главным хабом для граждан России для полётов по миру. Видимо, США хотят это прекратить. Удастся или нет? Турция очень заинтересована, чтобы сохранить российских клиентов во всех сферах", — отмечает он.

Теги: Стамбул, Турция, Turkish Airlines


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