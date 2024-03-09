Засветившаяся на "голой вечеринке" Анна Асти вернулась на сцену и выступила на выставке "Россия"

Певица Анна Асти впервые вышла на сцену после "голой вечеринки" блогера Анастасии Ивлеевой. Накануне, 8 марта, артистка выступила на концерте к Международному женскому дню в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ. Клуб закрыли на 90 суток.

После скандала президент России Владимир Путин высказался об участниках "голой вечеринки". По его словам, у участников СВО и мероприятий, где "прыгают без штанов", — разные ценности. Кроме того, президент заявил, что настоящую элиту страны нужно формировать из бойцов спецоперации, а не из тех "чудиков, которые обнажают свои гениталии".

Анна Асти — уроженка украинского города Черкассы, в течение десяти лет сотрудничала с продюсером Артемом Уткиным (Artik), в 2021 году решила строить сольную карьеру. В 2023 году получила паспорт гражданки России, раньше она не оформляла его, заявляя, что хочет без проблем ездить на Украину к своей маме. На "голой вечеринке" в клубе "Мутабор" артистка исполняла свои песни за гонорар в полностью одетом виде и временно попала под "отмену" наравне с остальными звездами.

Международная выставка-форум "Россия", организованная по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, проходит с 4 ноября 2023 года. Впервые на одной площадке показаны результаты большой работы регионов, ведомств, компаний.