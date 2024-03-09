Таганрог подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Минувшей ночью Таганрог подвергся атаке БПЛА. По свидетельствам очевидцев, она продолжалась до полутора часов. Местные жители заявляют, что позвучало более 20 взрывов.

Telegram-канал "Таганрог. Происшествия" пишет, что взрывы были слышны в районе военного городка, а также раздавались автоматные очереди и звуки дронов.

Предположительно, были слышны звуки стрельбы из "автоматов", которые используют для уничтожения БПЛА. Очевидцы после атаки увидели на улицах осколки дронов, предположительно принадлежавших ВСУ.

Вероятно, целью атаки могли стать предприятия ВПК, в частности, авиазавод "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Позже выяснилось, что по Ростовской области сегодня было выпущено более 40 БПЛА.

Минобороны РФ сообщило, что "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ".

В том числе, над Ростовской областью был перехвачен и уничтожен 41 БПЛА, помимо этого, уничтожен один БПЛА над Белгородской областью, два — над Курской, три — над Волгоградской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что в результате массовой атаки на Таганрог погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.