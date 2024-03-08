Украина выйдет из соглашения СНГ о войсках

Украина собралась выйти из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооруженных силах и пограничных войсках.

"Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Такое решение принято на заседании кабинета министров", - приводит РБК слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Кроме того, одобрен законопроект о выходе из соглашения СНГ о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств-участников объединения.