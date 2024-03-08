Путину представят предложения денонсации международных соглашений

Сенатор Константин Косачев заявил, что предложения членов верхней палаты российского парламента по денонсации невыгодных для России международных соглашений представят представлены президенту Владимиру Путину.

У России – более 15 тыс. действующих двусторонних и многосторонних соглашений, большая часть из которых заключена с недружественными странами, приводит ТАСС мнение Косачева.

Совет Федерации проверит международные соглашения России на предмет "выгодности" и денонсирует те из них, которые не отвечают интересам страны. Инициатором выступила спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Они [недружественные страны] все, что только можно делают, чтобы навредить России. А мы ждем, такие интеллигентные. Мы уже запоздали с этой работой. Два года пытаемся вести себя цивилизованно", - сказала Матвиенко во время денонсации соглашения с Великобританией о вылове трески в территориальных водах России.

"Надо провести ревизию и подготовить пакет для денонсации невыгодных для России соглашений. Думаю, мы очень много найдем таких документов", - сказала председатель Совета Федерации.