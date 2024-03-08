Гросси попросил Путина о военной сдержанности у Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил российского лидера о военной сдержанности у Запорожской АЭС.

Гросси еще раз подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС) остается нестабильной, поскольку шесть из семи столпов ядерной безопасности полностью или частично поставлены под угрозу, сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Встреча состоялась в Сочи 6 марта.