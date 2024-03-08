Свердловский губернатор Куйвашев в рейтинге АПЭК "упал" на 40 позицию

Накануне женского праздника Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам февраля.

Динамика позиции в рейтинге для губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева оказалась негативной. Если по итогам января свердловский губернатор занимал 27 место в группе глав регионов с "сильным влиянием", то в феврале его акции стремительно пошли вниз - 40-е место.

Причем, эксперты АПЭК отдельно отмечают, что позиции свердловского губернатора "существенно ослабевают". Одной из причин снижения указывается то, что Куйвашев "не принял участие в мероприятиях с участием Владимира Путина в ходе его визита в регион".

Отметим, что для местных экспертов это также стало неожиданностью, а для членов команды свердловского губернатора очень неприятной неожиданностью.

При этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер, наоборот, улучшил свои позиции. В январе - 11 позиция, по итогам февраля - 10 место в группе губернаторов с "очень сильным влиянием".

Губернатор Тюменской области Александр Моор также находится стабильно в группе с очень сильным влиянием, в январе 7, в феврале - 8.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, как и его свердловский коллега ухудшил свои позиции. Если по итогам января он находился в группе с очень сильным влиянием на 18 месте, то по итогам февраля уже в группе с сильным влиянием на 21 позиции.

Губернатор Югры Наталья Комарова в группе с сильным влиянием в январе на 38 месте, в феврале поднялась на 36 позицию.