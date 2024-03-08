В Индии заявили о раскрытии сети вербовщиков для отправки в зону СВО

В Индии раскрыта сеть вербовщиков. Ее члены "заманивали" граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы. Впоследствии эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине.

Сотрудники спецслужб провели обыски в различных городах, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, задержали нескольких подозреваемых и изъяли 50 млн рупий ($605 тыс.) наличными, пишет РБК.

В сентябре 2023 г. схожая история произошла на Кубе – тогда арестовали 17 человек, обвиняемых в вовлечении граждан в украинский конфликт на стороне России. Об этом сообщило МВД республики. Уголовный кодекс Кубы предполагает до 30 лет тюремного заключения или смертную казнь за наемничество. О выявлении сети вербовки кубинцев для участия в российско-украинском военном конфликте власти Кубы сообщили 5 сентября 2023 г. По данным МВД, организатор группировки опирался на двух человек, которые вербовали молодых людей для участия в боях на стороне России.