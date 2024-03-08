В Минобороны России сообщили, сколько украинских военных пленены за неделю

Минобороны России сообщило о том, что со 2 по 8 марта в плен сдались 24 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За это же время сбиты, в частности, самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, 796 беспилотных летательных аппаратов.

Плененный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гуприн рассказал о быте мобилизованных в "незалежной". Во время обучения на базах подготовки украинской армии солдаты живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров новобранцы называют "скоты".