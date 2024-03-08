Российские автомобили покинут Финляндию

Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта.

Это должно произойти из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, пишет РИА Новости.

В августе 2023 г. Финляндия присоединилась к Эстонии и Латвии и с 16 сентября запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Также было объявлено, что в течение шести месяцев страну должны покинуть все автомобили с российской регистрацией. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.