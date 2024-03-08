В Киев прибыл первый замглавы Еврокомиссии
Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл на Украину.
"Будущее Украины – в Европе", - цитирует ТАСС Домбровскиса.
Программа визита не названа.
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Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис прибыл на Украину.
"Будущее Украины – в Европе", - цитирует ТАСС Домбровскиса.
Программа визита не названа.
Теги: Валдис Домбровскис, Киев
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