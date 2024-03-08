08 Марта 2024
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Солдат ВСУ заявил об издевательствах над мобилизованными

Плененный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гуприн рассказал о быте мобилизованных в "незалежной".

Во время обучения на базах подготовки украинской армии солдаты живут в сточных трубах и подвергаются издевательствам, своих командиров новобранцы называют "скоты", сообщил РИА Новости Гуприн.

Ранее выяснилось, что Киев бросает на штурм Старомайорского в ДНР неподготовленные части. По словам пленного Юрия Герасимчука, в начале августа 2023 г. он попал в плен в селе Старомайорское (ДНР) после того, как абсолютно неподготовленным был отправлен на штурм. Солдат рассказывает, что ранее никогда не держал в руках оружие и не служил срочную службу, им сказали, что они будут лишь охранять "уже отвоёванные территории". До этого оказалось, что украинские офицеры ничего не рассказывают солдатам о контрнаступлении – бойцы узнают о его ходе из TikTok. В итоге солдаты действуют в полной неопределенности и попадают в плен. Кроме того, стало известно, что на Украине практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

В конце сентября 2023 г. оказалось, что у солдат ВСУ часто ломается западная техника, потому что они толком не умеют с ней обращаться – их не особо-то этому учат. Поломки могут быть следствием того, что на подготовку украинских артиллеристов перед их отправкой на поле боя было потрачено слишком мало времени. Западное оружие вроде гаубиц Panzerhaubitze немецкого концерна Rheinmetall часто ломаются из-за неправильного использования. Обучение украинских военных эксплуатации этих боевых машин длилось всего пять недель, обычно немецкие солдаты обучаются как минимум четыре месяца.

Теги: ВСУ, мобилизованне, командиры


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