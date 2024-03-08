08 Марта 2024
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, которые служили в ВСУ на момент начала СВО и которых заставили воевать против России. Их отправят в запас в апреле-мае 2024 года.

Ранее он внес в Раду такой же законопроект, который Рада быстро приняла, а сам Зеленский его подписал.

Количество украинских срочников, которых демобилизуют, неизвестно. Осенью 2021 года, в последний призыв перед началом СВО, в ВСУ планировалось призвать 6,5 тыс. человек, еще примерно столько же - в нацгвардию и погранслужбу. То есть в 2021 году в ВСУ было призвано менее 30 тыс. человек. Многие из них погибли или были ранены, то есть выбыли раньше, так что потери за счет демобилизации, скорее всего, едва ли будут значительными.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает указ Зеленского популистским шагом, который призван снизить напряженность в обществе, резко недовольном насильственной мобилизацией граждан, которых хватают прямо на улицах.

На днях The Washington Post написала, что Зеленский не смог добиться консенсуса общества по вопросу мобилизации, а законопроект о ее ужесточении еще больше посеял страх среди украинцев.

Теги: украина, зеленский, демобилизация


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