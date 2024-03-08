Екатеринбург принял автопробег "Боевого братства"

В Екатеринбург прибыла колонна автомобилей, участвующих в пробеге "Боевого братства". Машины едут из Владивостока в Донбасс, где и останутся. Остановку в столице Урала сделали у памятника "Черный тюльпан".

"Уже прошла встреча друзей. Встретились, поговорили, пообщались, каждый высказал свое мнение. Кашу солдатскую поели", - рассказал Накануне.RU организатор мероприятия Владимир Мезенцев.

После выступлений начался концерт.

"Концерт продлится два часа. Выступать будут профессиональные, хорошие артисты", - сказал Мезенцев.