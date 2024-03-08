Макрон пригрозил ввести войска на Украину в случае дальнейшего продвижения России

Франция может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на вчерашней встрече с лидерами коммунистической партии, сообщил ее национальный секретарь Фабьен Руссель.

Макрон также сказал, что у него нет никаких ограничений в вопросе поддержки украинского режима. Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции, которая обвинила его в безумной попытке втянуть Францию в войну против России. В ответ он сказал, что сейчас речь об отправке войск не идет, чем разрядил ситуацию. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали. Только премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Запад напрямую ввязаться в военный конфликт.

По опросу Odoxa-Backbone Consulting, проведенному для газеты Le Figaro, 68% французов против отправки войск на Украину, а 31% одобряют это.