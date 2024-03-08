08 Марта 2024
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Астраханские участники СВО смогут в приоритетном порядке пройти обучение и получить новую гражданскую специальность

Президент РФ Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию заявил, что участники СВО являются элитой страны и должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнеса и госуправления, возглавлять регионы и предприятия. Инициативу главы государства в регионах поддерживают.

Так, начальник управления образования администрации МО «Черноярский муниципальный район Астраханской области» Татьяна Крахмалёва считает, что военнослужащим необходимо дать возможность развиваться во всех сферах - от политики до бизнеса и производства.

«Это люди, на которых можно положиться. Они – истинные патриоты, радеющие за страну и личным примером воспитывающие молодежь. Мы ими гордимся и верим, что с такой командой добьемся задач, поставленных главой государства», - считает Татьяна Крахмалёва.

В рамках кадровой программы «Время героев» ветераны и бойцы СВО вне зависимости от звания смогут получить образование и новую гражданскую специальность в ведущих вузах России. Также участники спецоперации, желающие продолжить военную карьеру, будут получать приоритетное продвижение по службе при приеме на командирские курсы, в военные училища и академии.

Коллаж, российские солдаты, армия(2022)|Фото: Накануне.RU

Присоединиться к героям страны и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Кроме того, по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться на улицу Свердлова, 43, жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.

Теги: путин, военнослужащие, программа время героев


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