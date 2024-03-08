Зеленский улетел в Турцию ради оружия

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня работает в Турции. Там он встретится с производителем оружия.

Во время визита Владимир Зеленский встретится с главой Турции Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных.

Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере. Владимир Зеленский посетит верфи, на которых продолжается строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний, сообщает в своем telegram-канале офис президента Украины.