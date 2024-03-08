Посольство Америки в России предостерегло граждан от "атак экстремистов"

Посольство Америки в России предупредило граждан США о том, что им не стоит "в ближайшие 48 часов участвовать в массовых мероприятиях в Москве".

Сообщение опубликовано 7 марта только в англоязычной версии сайта посольства, если переключить язык на русский, оно пропадает. Дипмиссия говорит о неких "мероприятиях, в том числе концертах", которые "готовят экстремисты".

"Избегайте больших скоплений людей в течение следующих 48 часов", - заявили в посольстве.

Схожее предупреждение опубликовала британская дипмиссия.