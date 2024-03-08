В пострадавший от пожара на ТЭЦ Шагонар начало возвращаться тепло

Глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил о том, что в пострадавший от возгорания на ТЭЦ Шагонар возвращается тепло.

"Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску", - написал Ховалыг в своем telegram-канале.

После случившегося в Шагонаре пожара на ТЭЦ в республике был введен режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливают.