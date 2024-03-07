07 Марта 2024
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Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Бандиты в Нигерии увели в лес свыше 200 школьников

В Нигерии штате Кадуна бандиты ворвались в начальную школу деревни Курига рано утром и похитили 232 ученика и педагогов. Местные жители сообщают, что детей с учителями увели в лес.

Об инциденте сообщает издание Daily Post со ссылкой на бывшего сенатора от штата. Там также сказали, что власти и полиция Нигерии пока никак не отреагировали на инцидент. При этом, цифру в 232 ребенка в полиции не подтвердила.

"Это то самое село, где более месяца назад был убит директор школы и похищена его жена. Однако я уверен, что их (школьников) свобода будет обеспечена", — сказал бывший сенатор.

В издании добавили, что несколько лет назад младшие и средние классы переехали в школьное здание в Курига из соображений безопасности. Ранее их школа располагалась за пределами деревни. По словам жителя города Ситу, большая часть учеников, заметив бандитов, выбежали из класса. Остальных же, вместе с директором и рядом сотрудников, увели в лес.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка "Боко харам"* в штате Борно похитила свыше ста женщин.

* террористическая организация, запрещенная в России

Теги: Нигерия, бандиты, школьники, похищение


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