Белый дом: Байден сообщит о создании порта в Газе

Сегодня президент США Джо Байден сообщил о создании порта на побережье Газы, заявил высокопоставленный представитель администрации во время брифинга.

Заявление прозвучит сегодня по вашингтонскому или в пятницу утром по московскому времени на ежегодном обращении к конгрессу. Там он расскажет о своих достижениях на посту президента и анонсирует миссию по созданию порта, порученную вооруженным силам США. Через него будет ходить гуманитарный груз: продовольствие, вода, медикаменты.

Чиновник также отметил, что речь не идет о размещении в анклаве американских войск. Срок начала работы порта пока тоже не раскрывается.