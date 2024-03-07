Валерий Залужный выбран послом Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный станет послом Украины в Великобритании. Об этом сообщает украинский МИД. В ведомстве также уточнили, что кандидатуру согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

"В четверг, 7 марта 2024 года, (Владимир Зеленский - ред.) согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что МИД уже направил соответствующий запрос британской стороне.

Ранее известный нацист, участник агрессии против Донбасса в 2014 году Игорь Мосийчук заявлял, что офис Зеленского уже начал кампанию по дискредитации Залужного, уволенного в начале февраля. Он предполагал, что его могут обвинить в сливе плана наступления летом 2023 года и арестовать.