Балерину Илзе Лиепа лишили литовского гражданства из-за поддержки СВО

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен, бывший сотрудник КГБ СССР Юрий Кудимов лишены гражданства Литвы. Решение принял президент страны Гитанас Науседа.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ридаса Ясюлениса, президент подписал два декрета по проживающим в России Кудимову и Лиепа. По последней решение было принято после ее интервью российским СМИ, где она поддержала СВО и осудила действия стран Балтии. А вот в отношении бизнесмена выяснилось, что при получении гражданства, он не указал, что являлся сотрудником советского КГБ.

Еще в начале 2022 года МИД Латвии объявил нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры. В черный список внесены лица, которые публично выражали поддержку спецоперации России в Украине. В нем оказались Илзе Лиепа, а также Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко и другие.