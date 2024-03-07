Швеция стала частью НАТО

Швеция вошла в состав НАТО - госсекретарь США Энтони Блинкен получил от премьер-министра Ульфа Кристерссона документы о вступлении.

"Позвольте мне быть первым, кто поприветствует Швецию в качестве 32-го члена Организации Североатлантического договора", - заявил Блинкен в ходе церемонии передачи документов.

Напомним, заявку на вступление в НАТО Швеция подавала параллельно с Финляндией в 2022 г. на фоне начала СВО. Хельсинки в апреле 2023 г. официально стали членом блока. Против кандидатуры Швеции выступали Турция и Венгрия. Сегодня стало известно, что флаг Швеции поднимут над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе 11 марта.