В Астраханской области проведут форум «Социальные инициативы женщин»

В преддверии международного женского дня глава региона встретился с участницами Движения «В поддержку женских инициатив». Они представили губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину итоги работы общества и планы на 2024 год.

В прошлом году в регионе произошло объединение официально зарегистрированных женских некоммерческих организаций, а также женщин – предпринимателей и общественных деятелей в единое Движение «В поддержку женских инициатив». В течение 2023 года участницами общества были реализованы мероприятия, направленные на развитие общества и экономики Астраханской области.

Осенний форум «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов», организованный Движением впервые и получивший поддержку астраханского правительства, помог его участницам реализовать авторские проекты.

Как отметила координатор Движения Лилия Иванова, большинство инициатив были направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и детей с особенностями развития. Так, ключевой темой второго женского форума, который пройдет в августе этого года, станет нацпроект «Демография».

«В своем ежегодном послании Федеральному Собранию наш Президент подчеркнул необходимость повысить качество жизни семей с детьми, создать условия, чтобы в России появлялось больше многодетных семей. Рассчитываю, что в этом году на форум съедутся еще больше активных и неравнодушных женщин со всей страны, чтобы обсудить актуальные вопросы для развития этого института», - считает Игорь Бабушкин.