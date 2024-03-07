Фигуристка Камила Валиева исключена из сборной России

Камилу Валиеву исключили из сборной России по фигурному катанию.

Информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Ранее сообщалось, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), комитет РУСАДА установили, что Валиева нарушила антидопинговые правила, но не нашли в ее действиях вину или халатность и лишил фигуристку только победы на чемпионате России, где она и сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года.

В ноябре 2022 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Два дня назад фигуристка заявила, что не принимала допинг сознательно.