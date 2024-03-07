Самбисты из Верхней Пышмы выиграли медали чемпионата России в Брянске

Медали всех достоинств завоевали спортсмены клуба самбо из Верхней Пышмы на чемпионате России в Брянске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе проекта "Za самбо".

Так, Олеся Посылкина не имела в Брянске равных в категории до 72 кг. Свой победный балл на ЧР-24 она завоевала уже на первых секундах встречи с Ксенией Задворновой из Татарстана, а затем продемонстрировала, как удерживают преимущество опытные спортсменки.

Теперь ей предстоит попробовать себя на мировом чемпионате в ноябре в Астане (Казахстан). Кроме этого, как чемпионка России Олеся примет участие в Играх Дружбы, которые пройдут в сентябре в Москве.

Роман Желтов (98+ кг), несмотря на полученное по ходу турнира повреждение, сумел в финале навязать борьбу Степану Солдатенкову (Московская область), однако этого оказалось недостаточно для победы. Теперь Романа в мае ждет чемпионат Европы в сербском Нови Саде. Компанию ему там составит Рамед Гукев (до 71 кг). В Брянске в финальном поединке самбист уступил Шамилю Тюряеву, представлявшему Москву.

Наконец, бронзовые призеры Али Куржев (до 79 кг), Али Турсунов (до 71 кг) и Сергей Кузнецов (до 98 кг) получили право выступить на Кубке мира. Он пройдет в августе в Кыргызстане.