Взрыв на "Северстали" связан с атакой беспилотника – власти региона

Инцидент на заводе "Северстали" в Череповце произошел из-за попадания беспилотника, передает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Ранее стало известно, что в одном из цехов меткомбината около шести утра в четверг произошел взрыв.

В пресс-службе "Северстали" происшествие комментировали скупо: "Сегодня утром в доменном производстве Череповецкого металлургического комбината произошел технологический инцидент".

"Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются", - добавили в пресс-службе предприятия.