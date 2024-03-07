В Париже из-под мостов начали выгонять бомжей в преддверии Олимпиады

В Париже полиция начала "эвакуировать" из-под мостов рядом с Сеной бомжей и беженцев, живущих в нелегальных палаточных лагерях. Указ, изданный городскими властями, не определяет точные места, откуда следует выгнать бездомных, поэтому будут "зачищены" все берега реки, пишут местные СМИ.

Власти оправдывают свое решение повышением уровня воды в реке. Сообщается, что "эвакуации" подлежат около 450 человек. При этом сейчас вода спадает.

При этом общественные организации полагают, что для бомжей не будут создавать никаких приютов, их просто хотят изгнать из центра города в преддверии Олимпиады.