Mash: Два украинских БПЛА сбили в небе над Ленобластью

Два украинских беспилотника сбили в небе над Ленинградской областью, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, БПЛА летели на минимальной высоте (практически над деревьями), поэтому их не смогли сбить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областях, которые они пересекли. Отмечается, что в этих регионах был введен план "Ковер".

Под Петербургом лесополоса стала реже, благодаря чему поднятые из Ленобласти истребители успешно по ним отработали, сообщает Mash.

Сегодня утром Минобороны России сообщило об очередной атаке беспилотников на различные регионы страны. Один беспилотник был перехвачен над Курской областью, три – над Брянской и два – над Тульской областями.