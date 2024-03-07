Дочь губернатора Тюменской области обиделась на отца из-за цветов

В преддверии Международного женского дня губернатор Тюменской области Александр Моор поделился историей о том, как он дарил цветы своей супруге, а его дочь обиделась на отца за то, что ей цветы не достались.

"Сколько себя помню, папа всегда дарил маме на 8 Марта красивый букет. Так было у родителей, так делаю и я. Однажды уже в моей семье случилась связанная с этой традицией история. В которой были и слезы, и смех", - написал Моор в своем telegram-канале.

Дело было однажды поздно вечером, когда Моор вернулся с работы домой.

"В руках – розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь выходит меня встречать. И бросается на руки от радости! Сначала подумал, что сильно соскучилась. Но, когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы – для нее. С тех пор папа сделал выводы. Без цветов дома теперь никто не остается", - написал губернатор.

Российские эксперты выяснили, на какую сумму можно купить подарок к 8 Марта. Согласно исследованию аналитиков АТОЛ, средняя стоимость покупки букета цветов составляет 2,4 тыс. руб. С приближением праздника цена на него выросла на 30% относительно показателей февраля. Сегодня за три тюльпана россияне платят в среднем 340 руб. Сертификат на косметику в среднем приобретают за 3,6 тыс. руб.