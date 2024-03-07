Школам Екатеринбурга рекомендуют перейти на дистант во время выборов президента

Школам Екатеринбурга рекомендовали на период выборов президента РФ провести уроки вне стен образовательного учреждения. Об этом Накануне.RU сообщили сами педагоги.

"Муниципальным общеобразовательным организациям, подведомственным департаменту образования, в которых функционируют избирательные участки, рекомендуем обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ 14 и 15 марта 2024 года с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или предусмотреть другие формы работы с учащимися", - говорится в документе, присланного директорам школ.

В эти дни педагогам предстоит определить оптимальную учебную/внеучебную нагрузку и режим занятий, а также соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические формы работы с учениками.

В свою очередь директора должны издать указ, в котором будет прописан режим работы школы в предвыборные дни и сообщить об изменениях в расписании и графике учащимся и их родителям. Каждая школа формат обучения изберет для себя самостоятельно.