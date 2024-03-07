Объявлена стоимость "Лады Весты" с автоматической коробкой передач

"АвтоВАЗ" объявил стоимость Lada Vesta с коробкой-автоматом и двигателем 1,8 – от 1,58 млн руб. за седан в комплектации "Комфорт". Продажи Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта.

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"Конструкция АТ адаптирована к тяжелым условиям эксплуатации. Специально для LADA Vesta новая CVT получила оригинальную прошивку, а корпус трансмиссии доработан для стыковки с двигателем 1,8 EVO и оптимального размещения опор силового агрегата для достижения хороших показателей акустического комфорта. АТ рассчитана на высокий воспринимаемый крутящий момент – 180 Нм, что с запасом перекрывает отдачу двигателя 1.8 EVO (170 Нм)", - говорится в релизе компании.

Мощность модернизированного мотора составит 122 лошадиные силы. В компании отметили, что для сборки мотора на заводе действует отдельная линия с автоматическим контролем качества.

"Интеграция нового силового агрегата затронула все системы автомобиля, но без существенного влияния на платформу. Автомобили LADA Vesta с АТ прошли полный комплекс испытаний, для чего было изготовлено более 50 прототипов", - добавили в компании.

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что коробка-автомат – "одна из востребованных, долгожданных опций".