Игорь Бабушкин: В Астраханской области единовременная выплата заключившим контракт с Минобороны в период с 1 марта 2024 года увеличена до полумиллиона

"До 500 тысяч увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период с 1 марта 2024 года", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он поблагодарил депутатский корпус региона за поддержку инициативы губернатора.

Игорь Бабушкин пояснил: "На данную цель направим сэкономленные по ряду направлений средства".

Глава Астраханской области считает, что поддержка наших военнослужащих сегодня стоит в приоритете. Общая сумма единовременных выплат при заключении контракта с Минобороны РФ в Астраханской области теперь составит 695 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор на заседании межведомственной комиссии по оказанию помощи участникам СВО и их семьям, что необходимо также расширить инструменты поддержки ветеранов специальной военной операции. Особенно для тех, кто получил увечья. В первую очередь это касается их переобучения и трудоустройства.