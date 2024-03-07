Из 6 тысяч обращений отделением Фонда «Защитники Отечества» Астраханской области уже решены более 5,5 тысяч

Руководитель регионального Фонда «Защитники Отечества» Ольга Панова на заседании межведомственной комиссии по оказанию помощи участникам СВО и их семьям сообщила губернатору Игорю Бабушкину, что почти все поступившие ранее заявки рассмотрены, в работе находятся 442 обращения, которые требуют более длительной проработки.

Как подчеркнул Игорь Бабушкин, в Астраханской области четко выстроена система поддержки участников СВО и их близких. Правительство и исполнительные органы находятся в постоянном взаимодействии с муниципалитетами, общественными и волонтерскими объединениями.

Напомним, госфонд «Защитники Отечества» функционирует в регионе с 1 июня 2023 года. На сегодняшний день он обеспечивает комплексным социальным освобождением более двух тысяч граждан, свыше половины из них - члены семей участников и ветеранов СВО. Чаще всего они обращаются за юридической и психологической помощью, оформлением удостоверения ветерана боевых действий и по вопросам соцподдержки и медицинской реабилитации.

Как сообщила Ольга Панова, Фонд ведет активную работу по обучению, переобучению и трудоустройству. Она отметила, что многие ветераны из-за полученных ранений не могут вернуться в прежнюю профессию. Соцкоординаторы имеют возможность оперативного обмена информацией со всеми вузами России.

Также Фонд оказывает помощь по обеспечению техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных средств, в том числе высокотехнологические протезы, ортопедические изделия и тренажеры.

Губернатор Игорь Бабушкин считает, что необходимо расширить инструменты поддержки ветеранов специальной военной операции. Особенно для тех, кто получил увечья. В первую очередь это касается их переобучения и трудоустройства.

«Важная задача – увеличить количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов – участников СВО. Нужно сделать всё, чтобы бойцы, получившие увечья, имели возможность быстрее приспособиться к жизни в обществе. Это наша общая первоочередная задача, и она должна быть выполнена», - отметил глава Астраханской области.