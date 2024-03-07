Из 6 тысяч обращений отделением Фонда «Защитники Отечества» Астраханской области уже решены более 5,5 тысяч

07 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Из 6 тысяч обращений отделением Фонда «Защитники Отечества» Астраханской области уже решены более 5,5 тысяч

Руководитель регионального Фонда «Защитники Отечества» Ольга Панова на заседании межведомственной комиссии по оказанию помощи участникам СВО и их семьям сообщила губернатору Игорю Бабушкину, что почти все поступившие ранее заявки рассмотрены, в работе находятся 442 обращения, которые требуют более длительной проработки.

Как подчеркнул Игорь Бабушкин, в Астраханской области четко выстроена система поддержки участников СВО и их близких. Правительство и исполнительные органы находятся в постоянном взаимодействии с муниципалитетами, общественными и волонтерскими объединениями.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Напомним, госфонд «Защитники Отечества» функционирует в регионе с 1 июня 2023 года. На сегодняшний день он обеспечивает комплексным социальным освобождением более двух тысяч граждан, свыше половины из них - члены семей участников и ветеранов СВО. Чаще всего они обращаются за юридической и психологической помощью, оформлением удостоверения ветерана боевых действий и по вопросам соцподдержки и медицинской реабилитации.

Как сообщила Ольга Панова, Фонд ведет активную работу по обучению, переобучению и трудоустройству. Она отметила, что многие ветераны из-за полученных ранений не могут вернуться в прежнюю профессию. Соцкоординаторы имеют возможность оперативного обмена информацией со всеми вузами России.

Также Фонд оказывает помощь по обеспечению техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных средств, в том числе высокотехнологические протезы, ортопедические изделия и тренажеры.

фонд защитники отечества(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин считает, что необходимо расширить инструменты поддержки ветеранов специальной военной операции. Особенно для тех, кто получил увечья. В первую очередь это касается их переобучения и трудоустройства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Важная задача – увеличить количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов – участников СВО. Нужно сделать всё, чтобы бойцы, получившие увечья, имели возможность быстрее приспособиться к жизни в обществе. Это наша общая первоочередная задача, и она должна быть выполнена», - отметил глава Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, астраханское отделение Фонда «Защитники Отечества», участники сво и их семьи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети