В Дагестане по решению суда снесут вышку сотовой связи

Суд в Дагестане обязал "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") убрать станцию сотовой связи, установленную неподалеку от школы в Каспийске, передает РИА Новости.

Иск подал Роспотребнадзор. Эксперты ведомства решили, что действия компании нарушают санитарно-эпидемиологические требования. На станцию неоднократно жаловались местные жители, опасающиеся негативного влияния излучения на детей.

В целом в Дагестане у местных жителей очень сложные отношения с сотовыми вышками. жители ряда сел неоднократно грозили сжечь сотовые вышки. В соседней Северной Осетии население даже перешло от слов к делу и в 2021 году сожгли новую станцию, оставив приличную территорию без связи.

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов в прошлом году попросил депутатов регионального парламента помочь разъяснить жителям, что вышки сотовой связи безвредны. В республике должны были установить 76 вышек связи, жители пяти населенных пунктов "хотели отменить" их установку.

"Нам необходима ваша помощь в доведении информации до населения о том, что нет никакого вреда от установки вышек связи. Базовые станции не опаснее телефонов, которые, не получая достаточно сильный сигнал и находясь в активном поиске, могут представлять определенные неудобства", - сказал министр.

Гамзатов попытался прорекламировать достоинства скоростной связи: "Сейчас у сел с населением до 500 человек есть возможность получить высокоскоростной интернет бесплатно, за счёт государства. Суть программы не в освоении федеральных средств, (они идут напрямую из Минцифры РФ исполнителям), а в том, чтобы обеспечить качественной связью села с небольшим населением".

"[Это даст] возможность получать все услуги в электронном виде, общаться с родными и близкими, в случае экстренной необходимости вызвать специальные службы: скорую помощь, пожарную службу, полицию", - отметил министр.