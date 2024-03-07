В Перми водитель наказан за смерть в аварии двух людей

Водитель из Перми наказан за смерть в аварии нескольких человек.

В августе 2023 г. водитель ехал в Перми за рулем неисправного автомобиля по улице Докучаева в направлении улицы Якутская. Поворачивая налево, автомобиль столкнулся с другой машиной, у которой было преимущество в движении. Двое людей, ехавших в последней машине, погибли на месте. Еще два человека из того же автомобиля, один из которых – несовершеннолетний ребенок, пострадали.

Суд приговор виновного в аварии водителя к четырем годам колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на два года. Приговор в силу не вступил, сообщает прокуратура Пермского края.