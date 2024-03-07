МИД РФ вызвал посла США Трейси

Посол США в Москве Линн Трейси вызвана в МИД России, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломату вручили ноту с требованием прекратить содействие нежелательным некоммерческим организациям (НКО): "Американские советы по международному образованию", "Институт международного образования" и "Культурные перспективы".

По данным МИД, данные НКО при поддержке посольства США реализуют антироссийские проекты под прикрытием образовательных и культурных обменов, а также нанимают в стране "агентов влияния".

В феврале посол Израиля в Москве Симона Гальперин была вызвана в МИД России в связи с неприемлемыми антироссийскими высказываниями. Она в интервью выразила недовольство политикой России на Ближнем Востоке.