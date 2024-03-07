Цена на подержанные авто в Екатеринбурге снизилась на 2%. Аналитики изучили, какие марки лучше выбирать

Цена автомобилей с пробегом на рынке Екатеринбурга снизилась за февраль на 2%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Авто.ру Оценка, сотрудники которого изучили объявления о продаже автомобилей в Свердловской области и определили, на какие новые и подержанные машины сильнее всего изменились цены в феврале 2024 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса, для оценки были выбраны автомобили с пробегом возрастом до 15 лет, после чего для подсчета бралась их средняя цена. В число подешевевших моделей вошла Lada Largus за 977 тыс. рублей (-6%). Стоимость Kia Rio снизилась на 2% и теперь авто обойдется в 1,1 млн рублей. Lada XRAY можно приобрести за 1 млн рублей (-2%), а Hyundai Solaris – за 1,4 млн рублей (-2%). После снижения цены на 1,6% Skoda Rapid стала стоить 1,3 млн рублей.

При этом цена на новые автомобили за прошедший месяц выросла в среднем на 2,5% - до 2,7 млн рублей. Лидером среди подорожавших автомобилей нового поколения стал Changan UNI-K со стоимостью 4,2 млн рублей (+3,4%). За ним следует Lada Niva за 1 млн рублей (+2%). И замыкает тройку Chery Tiggo 7 Pro Max за 3,2 млн рублей (+1%).

Больше всего среди новых авто подешевел Geely Coolray со стоимостью 2,8 миллиона рублей (-1,4%). А вот среди значительно подорожавших подержанных авто в Екатеринбурге — Volkswagen Polo, который вырос в цене на 3% до 840 тыс. рублей. Также подорожала модель Lada Priora - 363 тыс. рублей(+2%).