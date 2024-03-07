Милонов призвал россиян дарить женщинам на 8 марта новую беременность

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") призвал российских мужчин подарить своим женщинам на 8 марта новую беременность. По его мнению, другие сюрпризы не принесут настоящей радости. Также он считает, что недопустимо "пьяное зачатие" в этот праздник, поэтому женщин надо уберечь от "спаивания" в этот день.

"Лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребенок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее", - считает депутат.

"Я призываю женщин добровольно отказаться от алкоголя на 8 марта и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно", - цитирует Милонова радиостанция "Говорит Москва".