07 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК хочет знать, почему уральских супругов оправдали по делу о двойном убийстве

Оправдательным приговором по делу супругов, обвинявшихся в убийстве двух человек в Первоуральске, заинтересовался глава Следственного комитета России. Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации.
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Напомним, все случилось в ночь на 25 июля 2021 года на бульваре Юности: там произошел пожар, в котором погибли двое мужчин. По версии следствия, к преступлению были причастны супруги Иван и Вера Мельковы, которые решили расправиться с братом Ивана. Как показало расследование, для этого они подперли входные двери его квартиры и подожгли. В жилище, кроме родственника Мелькова, также находился его друг, в результате оба погибли в огне.

Сами супруги своей вины не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В итоге коллегия присяжных вынесла вердикт – событие преступления было, но вина Мельковых не доказана. Накануне, 6 марта, в Свердловском областном суде огласили оправдательный приговор Ивану и Вере Мельковым.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, оправдательный приговор был оглашен несмотря на собранную следствием доказательственную базу. На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о результатах расследования данного уголовного дела.

Ранее в суде отмечали, что такой приговор является окончательным и может быть обжалован только по процессуальным нарушениям.

Теги: Бастрыкин, приговор, СК, дело, Первоуральск


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